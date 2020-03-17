شكرا لقرائتكم خبر عن كاتب سعودى: الإخوان حولوا الديمقراطية لصندوق دفن التداول السلمى للسلطة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - هاجم الكاتب السعودى عبد الرحمن الطريرى جماعة الإخوان واتهمهم بافتعال الشغب وإتخاذ الديمقراطية وسيلة للوصول إلى السلطة، وقال فى مقال نشره بصحيفة عكاظ السعودية: الإخوان المسلمون وكما في كل مكان أخذوا فيه بعضا من السلطة، لا يعتبرون الديمقراطية إلا تذكرة باتجاه واحد، ثم يتحول الصندوق لتابوت لدفن التداول السلمي للسلطة، فعندما تنحى مبارك، كانت الديمقراطية جميلة، وعندما خشيوا من فوز شفيق ملأوا الساحات وهددوا بحرق البلد."

وأضاف في موضع آخر: "حين خرج الملايين مجددا لإسقاط حكمهم، أصبحت الثورة الشعبية عداء للديمقراطية، ورفض مرسي ومن يأمره إجراء انتخابات مبكرة استجابة لمطالب الشعب، ثم تقرر تعطيل البلد عبر شغب على الطرقات وسد ميدان رابعة العدوية وميدان النهضة."

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