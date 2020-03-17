سقوط عمود إنارة على سيارة أجرة نتيجة الرياح الشديدة في بورسعيد

محمد اسماعيل - القاهرة - بورسعيد - طارق الرفاعي:

تهشمت سيارة أجرة بمحافظة بورسعيد، مساء اليوم الثلاثاء، اثر سقوط عمود إنارة عليها في حي الزهور، نتيجة حالة الطقس السيئ التي تشهدها المحافظة، المتمثلة في سقوط أمطار غزيرة يصاحبها رياح شديدة وانخفاض بدرجات الحرارة.

وانتظم العمل بمينائي شرق وغرب بورسعيد وسجلوا دخول وخروج 27 سفينة، في الوقت الذي انتظمت حركة المعديات بين ضفتي قناة السويس، وبدأت معدات الأحياء في الانتشار لسحب أي تجمعات لمياه الأمطار.

وتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود البلاد اليوم، طقس مائل للبرودة نهارا، شديد البرودة ليلا، على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية الغربية والسواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء، وتسقط أمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق متفرقة من تلك المواقع والرياح نشطة.