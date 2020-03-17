مذبوحة تحت البطانية.. تفاصيل المشهد الأخير في حياة طالبة الإسكندرية

محمد اسماعيل - القاهرة - الإسكندرية - محمد عامر:

لم تدر "فاطمة" ابنة الـ 13 عامًا، أنها ستدفع حياتها ثمنا لفتحها باب الشقة دون أن تسأل:"من بالخارج؟"، إذ عثر عليها في فراشها مذبوحة وغارقة في الدماء.

"يا ماما.. فاطمة.. حد هنا".. في تمام العاشرة مساءا، تركت الابنة الكبرى منزل الزوجية قاصدة بيت والدتها في حي باكوس الشعبي لزيارتهم، إلا أن أحدا لم يرد.

وفي محل يملكه زوج والدتها بذات المنطقة، وجدت الابنة والدتها وزوجها بمفردهما، عندها سألتهما عن شقيقتها "فاطمة"، ليأتي جوابهما:"فاطمة في البيت".

"يابنتي أختك أهي نايمة في فرشتها".. قالتها الأم لابنتها بعدما عادا معا إلى الشقة سكنها بالطابق الثالث بعقار قديم، دون أن يعلم أيا منهما أن فاطمة نامت إلى الأبد.

قلق الأم على ابنتها وهاتفها المغلق لم يجعلها تلحظ اختفاء جهاز التليفزيون وأغراض أخرى من المنزل، فسارعت إلى رفع البطانية المغطي بها جسد فاطمة بالكامل.. فكانت الصاعقة والصدمة الكبرى.

"فاطمة" جثة هامدة مذبوحة وغارقة في الدماء أعلى مرتبة من الإسفنج وضعت في أرضية غرفة النوم، شق صراخ الأم وابنتها سكون العقار وتجمع الجيران غير مصدقين ما حدث للفتاة الصغيرة.

"في قتيلة بعقار بشارع ابن حيان بباكوس".. بلاغ من شرطة النجدة تلقاه رئيس مباحث قسم شرطة أول الرمل، لينتقل على الفور رفقة قوة من القسم وسيارة الإسعاف إلى موقع الحادث.

وتبين من المعاينة عدم وجود أي كسر بباب ومنافذ الشقة محل الحادث، إلا أنه بسؤال مالكها أكد سرقة "مبلغ مالي، هاتف محمول، خاتم وقرط ذهب - خاصين بالمجني عليها- تلفاز- بوتاجاز - اسطوانة غاز".

وبمناظرة جثة المجني عليها "فاطمة.م.ع" 13 عاما، طالبة، تبين وجود جرح ذبحي بالرقبة، وطعنات متفرقة بالجسد، وسحجات وآثار خنق بالرقبة.

Advertisements

جرى نقل الجثة إلى مشرحة الإسعاف بكوم الدكة، وتحرر المحضر بالواقعة بقسم شرطة أول الرمل، إلا أن أسرتها لم تتهم أحد بارتكاب الحادث.

وجه اللواء سامي غنيم، مساعد الوزير مدير أمن الإسكندرية، بتشكيل فريق بحث تحت إشراف اللواء شريف رؤوف، مدير إدارة البحث الجنائي، لكشف غموض الحادث وضبط الجناة.

وأسفرت جهود البحث وتفريغ كاميرات المراقبة، عن تحديد مرتكبي الحادث وهم ثلاثة أشخاص، أحدهما يدعى "محمد.ر.أ.ال" 40 عاما، مقيم حجر النواتية، عامل باليومية، له معلومات جنائية مسجلة، وسبق له العمل لدى زوج والدة المجني عليها.

ألقى القبض على المتهمين الثلاثة، وأدلى المتهم الأول باعترافات تفصيلية أمام ضباط المباحث قسم شرطة أول الرمل ، قائلا أنه سبق له العمل كشيال بمحل صاحب الشقة، وعقد العزم على سرقة منزله لاعتقاده باحتفاظ المذكور بأموال تجارته بداخلها.

وأشار المتهم إلى أنه يوم الحادث كان يعلم بوجود الابنة الصغرى في المنزل بمفردها، فاتفق مع صديقيه الآخرين على التوجه للشقة مدعيا أنها ملك عمته لنقل بعض المنقولات باستخدام دراجة نارية "تروسيكل بدون لوحات معدنية".

وتابع المتهم:" تركتهما أسفل العقار وصعد للشقة بمفردي وطلبت من فاطمة السماح لي بالدخول بحجة نقل بعض المنقولات لزوج والدتها.. وعند دخولي طعنتها وذبحتها بـ"كتر" كان بحوزتي.. ثم خنقتها بحبل للتأكد من وفاتها".

وأضاف المتهم أنه عقب ذلك استعان بباقي المتهمين لنقل المسروقات باستخدام الدراجة النارية المُشار إليها، وأخفاها لدى زوج شقيقته، عامل، مقيم بدائرة قسم شرطة أول الرمل، تمهيداً للتصرف فيها بالبيع.

أرشد المتهم عن المسروقات والأداة المستخدمة، وأيدا المتهمون الثلاثة الآخرين ما جاء باعترافات المتهم الأول، مؤكدين أنهم حسني النية ولم يعلم بارتكاب المتهم لواقعة القتل والسرقة.

وبإحالة الواقعة إلى النيابة العامة، أمر أحمد زغلول، وكيل نيابة الرمل أول بحبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيق بتهمة القتل العمد المقترن بالسرقة، وإخلاء سبيل باقي المتهمين.