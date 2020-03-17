إصابة السفير الإسرائيلي في ألمانيا ودبلوماسي آخر بعدوى فيروس كورونا

محمد اسماعيل - القاهرة - برلين / تل أبيب (د ب أ) أُصِيْبَ السفير الإسرائيلي في ألمانيا، جيرمي إيزاخاروف ودبلوماسي إسرائيلي آخر بعدوى فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، وذلك وفقا لما أعلنته وزارة الخارجية الإسرائيلية اليوم الثلاثاء. وأوضحت الوزارة أن الفحوص أثبتت إصابة الدبلوماسيين بالعدوى وذلك بعد اجتماعهما مع نائب في البرلمان مصاب. وأضافت الوزارة أنهما موجودان في المنزل وأن حالتهما جيدة، ولفتت الوزارة إلى أنه سيتم غلق السفارة في برلين وسيعمل الموظفون وهم في العزل الذاتى من المنزل .

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