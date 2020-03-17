الجيش الأردني ينتشر على مداخل ومخارج المدن لمنع إنتشار "كورونا"

وكالات - أعلنت القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية اليوم، الثلاثاء 17 مارس 2020، أنها ستنتشر على مداخل ومخارج المدن في جميع أرجاء البلاد وذلك في إطار إجراءات منع إنتشار فيروس "كورونا".
وناشدت القيادة العامة في بيان المواطنين إتباع جميع التعليمات الصادرة عن الوحدات المنتشرة على مداخل ومخارج المدن والمحافظات.
وكان الأردن قد أعلن في وقت سابق تشديد القيود على الحدود وحظر التجمعات والمناسبات العامة بعد بلوغ الإصابات المؤكدة بالفيروس 34 حالة.
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