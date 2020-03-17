الخارجية الروسية تنشئ غرفة عمليات لمساعدة المواطنين الروس في الخارج بسبب كورونا

أنشأت وزارة الخارجية الروسية غرفة عمليات لمساعدة المواطنين الروس الراغبين في العودة إلى الوطن من الخارج على خلفية التدابير التقييدية التي تفرضها الدول الأجنبية بسبب تفشي فيروس "كورونا" المستجد وفقاً لوكالة أنباء الشرق الأوسط.

وذكرت الخارجية الروسية - في بيان نقلته وكالة أنباء سبوتنيك الروسية، عقب الاجتماع الذي رأسه وزير الخارجية الروسي سيرجى لافروف، اليوم الثلاثاء - : "تم التأكيد على ضرورة أن تتخذ البعثات الدبلوماسية الروسية تدابير شاملة للمساعدة في حل المسائل اللوجستية للمواطنين الروس الراغبين في العودة إلى وطنهم. وقد تم إنشاء غرفة عمليات تحت قيادة نائب وزير الخارجية الروسي أوليغ سيرومولوتوف، والإدارة

الرئيسية لمركز إدارة الأزمات".وأضاف البيان "هناك في الأماكن التي لا تزال هناك إمكانية للعودة إلى روسيا، نوصي بشدة باستخدامها بغض النظر عن وسائل النقل ومحطات العبور".وطالبت وزارة الخارجية الروسية من أي شخص يجد نفسه في وضع صعب الاتصال فورا بأقرب بعثة دبلوماسية روسية ( السفارة والقنصلية العامة ) والإبلاغ عن نفسه وعن وضعه بما في ذلك الموقع والبيانات الأخرى.كما أوضحت الخارجية - في بيانها - إلى أنه يمكن القيام بذلك عن طريق أرقام هواتف الطوارئ أو وسائل التواصل الاجتماعي، لافتة إلى أن مركز إدارة الأزمات والتي يمكن التواصل معه عبر أرقام الهاتف، يعمل على مدار 24 ساعة، وكذلك يمكن التواصل عبر مواقع وصفحات وزارة الخارجية الروسية في مختلف مواقع التواصل الاجتماعي.وصنفت منظمة الصحة العالمية، يوم 11 مارس الجاري، فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، والذي أعلن عن تفشيه في الصين نهاية العام الماضي، جائحة، مؤكدة أن أرقام الإصابات ترتفع بسرعة كبيرة، إذ بلغت الإصابات في أخر تحديث لها نحو 190 ألف في أكثر من 150 دولة ومنطقة حول العالم، والوفيات أكثر من سبعة ألاف.واتخذت العديد من دول العالم إجراءات تقييدية على السفر والتنقل وحركة الطيران بما في ذلك روسيا وذلك من أجل الحد من تفشي فيروس "كورونا" المستجد، والذي أدى بدوره إلى حرمان العديد من المواطنين من العودة إلى بلادهم.