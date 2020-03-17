إيطاليا تعلن تسجيل 3500 إصابة جديدة و345 حالة وفاة بكورونا

أعلنت السلطات الصحية في إيطاليا، مساء اليوم الثلاثاء، تسجيل 345 حالة وفاة بفيروس كورونا المستجد، خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية، إلى جانب أكثر من 3500 إصابة جديدة.

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وقال رئيس إدارة الحماية المدنية في البلاد، أنجيلو بوريلي، في مؤتمر صحفي، إن عدد الوفيات ارتفع منذ أمس ليصل إلى 2503 وفيات، موضحًا أن 192 شخصًا تماثلوا للشفاء

ليرتفع إجمالي عدد المتعافين إلى 2941.

وبلغ إجمالي عدد الإصابات في البلاد 31506 حالات، ويشمل هذا الرقم الوفيات والمتعافين والحالات النشطة. ويستمر عدد الوفيات في التباطؤ بعدما بلغ 368 شخصًا يوم الأحد و349 شخصًا يوم الاثنين.