بريطانيا تعلن تسجيل 407 إصابات جديدة بكورونا

أعلنت السلطات الصحیة البریطانیة، الیوم الثلاثاء، عن تسجيل 407 إصابات جدیدة بفيروس كورونا المستجد في البلاد، ليرتفع عدد المصابين إلى 1950 حالة. عدد المصابين إلى 1950 حالة. وأكدت وزارة الصحة البریطانیة أنها أجرت 50 Advertisements ألف فحص لأشخاص يشتبه بإصاباتهم بالفيروس المذكور. ألف فحص لأشخاص يشتبه بإصاباتهم بالفيروس المذكور. وحسب البیانات الصحیة سجلت الإحصاءات وفاة 55 شخصا غالبيتهم من كبار السن ممن كانوا يعانون من مشكلات صحیة.

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