تايوان تعلن ارتفاع عدد المصابين بكورونا إلى 77

ذكرت وكالة المراقبة الوبائية في تايوان، اليوم الثلاثاء، إن إجمالي حالات الإصابة بمرض فيروس كورونا الجديد (كوفيد-19) ارتفع لـ10 حالات ليصل الإجمالي إلى 77 حالة.

وتعتبر هذه الزيادة اليومية هي الأكبر منذ تسجيل تايوان أول حالة إصابة بالمرض.

وسافر جميع المرضى الجدد خارج تايوان حديثا، ويعتقد أن الفيروس أصابهم خلال هذه الرحلات، حسبما ذكرت الوكالة في بيان.

وضمت مناطق سفرهم تركيا ومصر والنمسا وجمهورية التشيك وأيسلندا وألمانيا وفرنسا والولايات المتحدة.

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ولفتت الوكالة، إلى أنه من بينهم أربعة مرضى كانوا ضمن نفس المجموعة السياحية في تركيا، مضيفا أن تسعة أشخاص من هذه المجموعة السياحية تأكدت إصابتهم بالفيروس.

ومن بين الحالات المؤكدة إصابتها 50 حالة قادمة من الخارج، وتعافت 22 حالة من بين الحالات المصابة بالفيروس وتوفي مريض واحد، وباقي المرضى في حالة مستقرة.

وتعتزم سلطات الجزيرة رفع تحذيرات السفر إلى 20 دولة أخرى في آسيا

وأوروبا الشرقية وكذلك ثلاث ولايات بالولايات المتحدة من يوم الخميس.

وحُذر مواطنو تايوان من السفر غير الضروري إلى هذه الدول والمناطق، بحسب البيان، ويتعين على الأشخاص الذين كانوا على متن طائرات هذه الدول عقب الساعة الرابعة عصرا من يوم الثلاثاء، البقاء في الحجر الصحي بأماكن إقامتهم لمدة 14 يوما لدى عودتهم إلى تايوان.

وأضافت الوكالة، أنه يتعين على الأشخاص الذين وصلوا إلى تايوان من أوروبا من يوم 3 إلى 14 مارس وظهرت عليهم أعراض مشتبه بها مثل أعراض بالجهاز التنفسي والالتهاب الرئوي إجراء اختبار مرض (كوفيد-19).