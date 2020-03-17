السعودية تعلن تسجيل 38 إصابة جديدة بكورونا

أعلنت وزارة الصحة السعودية عن تسجيل 38 إصابة جديدة بفيروس كورونا، معظمها لدى مواطنين قادمين من دول بينها إسبانيا وألمانيا والعراق وإيطاليا. وأضافت أن بين المصابين رجلا وامرأة مصريين قادمين من مصر، وتركية قادمة من تركيا. Advertisements وذكرت وزارة الصحة أن العدد الإجمالي للإصابات وصل إلى 171، تعافت منها 6 حالات، والبقية تخضع للرعاية الصحية وفقًا للإجراءات المعتمدة في العزل الصحي. منها 6 حالات، والبقية تخضع للرعاية الصحية وفقًا للإجراءات المعتمدة في العزل الصحي. وأهابت الوزارة بالجميع الالتزام بالإرشادات والتوجيهات لسلامتهم وسلامة المجتمع، ومنها تجنب المصافحة، ومداومة غسل اليدين، والبعد عن التجمعات.

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