بوتين يهيب بمواطنيه عدم شراء المواد الغذائية وتخزينها

أهاب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بمواطنيه عدم شراء المنتجات أكثر من الحاجة وتخزينها "خوفًا من المجهول"، مؤكدًا أن توفير المواد الغذائية مستمر وبشكل مضمون.

جاء ذلك خلال زيارة الرئيس الروسي للمركز الإعلامي المستحدث لإتاحة

متابعة المواطنين كل ما يحيط بفيروس كورونا وإجراءات ردعه في روسيا فيروس كورونا المستجد، برفقة رئيس الوزراء ميخائيل ميشوستين.

بدوره، قال رئيس الوزراء: "الآن يشتري

الناس الكثير من المنتجات.. في الواقع لا توجد أي مشاكل علي هذا الصعيد.. عمومًا الوضع مستتب ونحن علي متابعة مستمرة لمخزونات المواد الغذائية في البلاد.. أهم شيء، هو أن نراقب متوسط تكلفة السلة الغذائية لكل منطقة من مستودعاتها، وحتى متاجرها وصولا إلي المستهلك".