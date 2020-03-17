ترامب مهاجمًا بكين: عبارة الفيروس الصيني في محلها تمامًا

دافع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الثلاثاء عن استخدام عبارة "الفيروس الصيني" للإشارة إلى فيروس كورونا المستجد، الأمر الذي أثاراستياء بكين.
وقال ترامب إن الفيروس "أتى من الصين، اعتقد أنها عبارة في محلهاتمامًا، كما أن الصين نشرت معلومات مغلوطة مفادها أن جيشنا نقل إليها الفيروس، وبدل الدخول في جدل قلت: سأسمّيه (الفيروس) بالإشارة إلى البلد الذي جاء منه".
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