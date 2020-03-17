اليابان تعلن ارتفاع المصابين بكورونا إلى837

ذكرت وزارة الصحة اليابانية والحكومات المحلية اليوم الثلاثاء، أن عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا الجديد (كوفيد-19) ارتفع ليصل إلى 837 حالة في اليابان بحلول الساعة 6:30 مساء بالتوقيت المحلي هنا.
وظل إجمالي عدد حالات الوفيات في اليابان بالفيروس المسبب للالتهاب الرئوي عند 36، بحسب وزارة الصحة،وتضمَّ الأعداد من هم على السفينة (دايموند برينسيس) التي أصيب عدد من ركابها بالفيروس، والتي وضعت قيد الحجر الصحي في يوكوهاما بالقرب من طوكيو.
وذكرت الإحصاءات الأخيرة وقوع حالات إصابة لأول مرة في محافظتي إيباراكي وكاجاوا،ووصل إجمالي الحالات المصابة الجديدة إلى 16 حالة مؤكدة في محافظات نيجاتا وجونما وسايتاما وكاناجاوا وشيجا وميازاكي.
ولفتت وزارة الصحة هنا إلى أن هناك 55 مريضًا يعانون من مرض شديد، ووضعوا على أجهزة التنفس الصناعي للحصول على مساعدة في التنفس أو أدخلوا وحدات الرعاية المركزة لتلقي العلاج الطبي.
وذكرت الوزارة أيضًا أن إجمالي 622 حالة غادروا المستشفيات عقب تحسن حالتهم.
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