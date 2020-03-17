استمرار انتخابات الديموقراطيين

دُعي الملايين من الأمريكيين القلقين للتوجه إلى مراكز الاقتراع، أمس، في ثلاث ولايات، دون ولاية أوهايو، بينما يلقي انتشار فيروس كورونا المستجد بثقله على برنامج تنظيم الانتخابات التمهيدية للديموقراطيين بين المرشح الأوفر حظاً جو بايدن ومنافسه بيرني ساندرز.
لقد تحولت الحملة من تنظيم التجمعات إلى إدارة الفعاليات عبر الإنترنت، وتنظيم نقاشات بين المرشحين في غياب الجمهور، بينما أجَّلت عدة ولايات انتخاباتها التمهيدية بسبب فرض فيروس كوفيد-19.
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