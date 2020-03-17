ارتفاع حالات كورونا في فرنسا إلى 7730 في أول أيام الإغلاق

ارتفع عدد المصابين بفيروس كورونا المستجد في فرنسا إلى 7730 شخصاً، مع اليوم الأول من تنفيذ إجراءات الإغلاق الشامل في كل البلاد.

وأعلن جيرارد سالامون مدير عام هيئة الصحة الفرنسية، في مؤتمره الصحفي اليومي، أن عدد الوفيات وصل إلى 175.

وأقر الرئيس الفرنسي إيمانيول ماكرون، أمس الاثنين، إجراءات عزل شامل لمدة 15 يوماً قابلة للتجديد، لوقف تفشي الوباء.

وانتشرت الشرطة الفرنسية، اليوم الثلاثاء، في شوارع المدن لتطبيق الإغلاق.

وبدت شوارع المدن الصاخبة مثل العاصمة باريس ومرسيليا خالية من المارة.

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