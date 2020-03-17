البرازيل تسجل أول وفاة بفيروس كورونا

أكدت البرازيل، اليوم الثلاثاء، أنها سجلت أول حالة وفاة بفيروس كورونا المستجد في وقت أعلنت فيه ولايتا ساو باولو وريو دي جانيرو حال الطوارئ بسبب تفشي الوباء.

وأعلنت السلطات أن المصاب، الذي توفي أمس الاثنين، في ساو باولو، والبالغ 62 عاماً، كان يعاني من مشاكل صحية.

وأفادت شبكة "غلوبو" التلفزيونية الإخبارية بأنه كان يعاني من داء السكري ومن ارتفاع ضغط الدم.

وصرّح حاكم ساو باولو برونو كوفاش لمحطة "سي بي أن" الإذاعية "للأسف، يظهر هذا الأمر مدى خطورة هذا الوباء، خلافاً لما يعتقده البعض".

وقال الرئيس البرازيلي جايير بولسونارو، خلال مقابلة مع محطة "راديو توبي" الإذاعية، إن "الناس يتصرّفون كأنها نهاية العالم".

وأضاف الرئيس البرازيلي "يتّخذ بعض حكام الولايات تدابير ستلحق ضرراً كبيراً باقتصادنا... ليست المشكلة وجود تجمّعات هنا وهناك. علينا خفض الهستيريا".

وخلال المقابلة، أعلن الرئيس بولسونارو أنه سيقيم "حفلة صغيرة" السبت للاحتفال بعيده الخامس والستين، قائلاً "الحياة تستمر".

وتعد البرازيل أكبر قوة اقتصادية في أميركا اللاتينية ويبلغ عدد سكانها 210 ملايين نسمة، وقد سجّلت 234 إصابة بفيروس كورونا غالبيتها في ولايتي ساو باولو وريو دي جانيرو.

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