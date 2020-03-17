ولي العهد السعودي يبحث مع ماكرون تطورات «كورونا»

بحث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع في المملكة العربية السعودية، مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، أبرز تداعيات فيروس كورونا على الاقتصاد العالمي.

وناقش الجانبان خلال اتصال هاتفي تلقاه الأمير محمد بن سلمان من الرئيس الفرنسي، اليوم الثلاثاء، التطورات التي يشهدها العالم، في ضوء انتشار وباء «كورونا» المستجد.

وأكد ولي عهد السعودية خلال الاتصال، أهمية تنسيق الجهود لمكافحة هذا الوباء، وتبني السياسات الملائمة ‏لتخفيف أعبائه، في إطار مجموعة العشرين التي تترأسها المملكة هذا العام.

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