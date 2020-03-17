مصر تسجل 30 إصابة جديدة ووفاتين بكورونا

أعلنت وزارة الصحة والسكان المصرية، اليوم الثلاثاء، تسجيل 30 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) وحالتي وفاة جديدتين لإيطالية ومصري.

وأوضح الدكتور خالد مجاهد، مستشار وزيرة الصحة والسكان لشؤون الإعلام والمتحدث الرسمي باسم الوزارة، أن الحالات الجديدة التي ثبتت إيجابيتها لفيروس كورونا المستجد اليوم جميعها من المصريين المخالطين للحالات الإيجابية التي تم اكتشافها والإعلان عنها مسبقاً. وقال المتحدث إن الكشف عن هذه الحالات الجديدة جاء ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.

بذلك، يرتفع عدد المصابين إلى 196 حالة.

وأشار المتحدث باسم وزارة الصحة والإسكان إلى أن حالتي الوفاة لامرأة إيطالية الجنسية تبلغ من العمر 78 عاماً وتوفيت في مستشفى العزل، والأخرى لمصري يبلغ من العمر 70 عاماً من محافظة القاهرة، وتوفي في مستشفى العزل.

وقال الدكتور خالد مجاهد إن جميع الحالات المسجلة في مستشفيات العزل تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.

ونوه إلى أن إجمالي المتعافين من الفيروس 26 حالة حتى اليوم، من أصل 34 حالة تحولت نتائجها معملياً من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا، مضيفاً أن باقي المصابين يتابعون في مستشفيات العزل وحالتهم مستقرة.