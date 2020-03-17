بعد شلل أوروبا.. الصحة العالمية: "اتخذوا قرارات جريئة"

قال مكتب منظمة الصحة العالمية لأوروبا، اليوم الثلاثاء، إن على جميع الدول الأوروبية اتخاذ إجراءات جريئة في مواجهة وباء فيروس كورونا المستجد، واصفاً القارة بأنها "مركز" الوباء.

وأضاف هانز كلوغ، المدير الإقليمي للمنظمة في أوروبا في مؤتمر صحافي "على كل بلد من دون استثناء، اتخاذ أجرأ الخطوات لوقف أو إبطاء خطر الفيروس".

وأوضح "التفكير بأن (هذا الأمر لا يعنيني) ليس خياراً". إلا أنه قال إن "النبأ السار" هو أن المنطقة "متيقظة"، مشيراً إلى أنه تم إطلاق "الاستعدادات والجاهزية وإجراءات الرد" في جميع الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي.

وأدى الفيروس منذ ظهوره في أواخر ديسمبر، إلى وفاة 7408 أشخاص في أنحاء العالم.

وبحسب المركز الأوروبي للوقاية من الأمراض والسيطرة عليها، فقد تم تسجيل أكثر من 180 الف إصابة مؤكدة في أنحاء العالم الثلاثاء.

وقال كلوغ إن على الدول تقييم وضعها الخاص لكي تقرر ماهية الإجراءات التي يجب أن تركز عليها لأن الوباء ينتشر بوتيرات مختلفة في الدول.

ويشمل مكتب المنظمة في أوروبا 53 بلدا بينها روسيا واندورا والمانيا وطاجيكستان.

والثلاثاء، أغلقت الحدود الخارجية لدول الاتحاد الأوروبي الـ27 كما أغلقت منطقة شنغن لمدة 30 يوماً.