"الصحة العالمية" تدعو دول جنوب شرق آسيا لتعزيز إجراءات مكافحة "كورونا"

دعت منظمة الصحة العالمية في بيان لها، اليوم الثلاثاء، الدول الأعضاء في منطقة جنوب شرق آسيا إلى تعزيز واتخاذ إجراءات عاجلة لمكافحة فيروس كورونا بعد تجاوز عدد الحالات المؤكدة 480 حالة وحصد المرض لأرواح 8 أشخاص.

وقال الدكتور بونام سينغ المدير الإقليمى لمنطقة جنوب شرق آسيا بالمنظمة إن الوضع يتطور بسرعة وهناك حاجة إلى زيادة الجهود على الفور لمنع الفيروس من إصابة المزيد.

وأوضحت المنظمة في بيان، اليوم الثلاثاء، أن ثمانية من البلدان الإحدى عشر في منطقة جنوب شرق آسيا أكدت وجود حالات إصابة حيث يوجد في تايلاند 177 حالة مؤكدة وإندونيسيا 134 حالة والهند 125 وسريلانكا 19 وجزر المالديف 13 وبنجلاديش 5 وكذلك نيبال وبوتان وحذرت المنظمة من أن هذة الأعداد تتزايد بسرعة مطالبة بتعاون للمجتمعات بكاملها لمنع المزيد من الانتشار وحتى لا تتحول العدوى إلى انتقال مجتمعي للفيروس.

وشددت المنظمة على الحاجة لجهود مستمرة للكشف عن جهات الاتصال واختبارها ومعالجتها وعزلها وتتبعها، منوهة بأن تدابير الصحة العامة البسيطة مثل غسل اليدين حاسمة وكذلك تغطية الأنف والفم عند السعال والعطس وترك مسافة بين الأشخاص تعتبر إجراءات لها قدرة إلى حد كبير على الحد من انتقال الفيروس.