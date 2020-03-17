ألمانيا تقيم مستشفى في ساحة معرض برلين يتسع لـ1000 مريض كورونا

من المنتظر أن تقيم ولاية برلين الألمانية مستشفى لمرضى كورونا في ساحة معرض برلين.

وفي أعقاب جلسة لحكومة برلين، أوضحت ديليك كالايتس، وزيرة الصحة في الولاية، اليوم الثلاثاء، أن المستشفى الذي سيقام في ساحة المعرض بالتعاون مع الجيش سيسع لـ1000 مريض بعدوى الفيروس المتحور.

وبحسب معلومات وكالة الأنباء الألمانية، فإن المشروع يمثل خطة لم يتم التشاور بشأنها بعد مع الجيش.

من جانبها، قالت وزارة الدفاع الألمانية اليوم إنها لم تتلق طلباً بعد رسمياً لتقديم المساعدة.