إصابة سياسي ألماني ينافس على منصب المستشار بكورونا

أصيب السياسي الألماني البارز فريدريش ميرتس المنتمي لحزب المستشارة أنجيلا ميركل بفيروس كورونا المستجد.

وميرتس هو الرئيس الأسبق للكتلة البرلمانية للتحالف المسيحي الألماني، الذي تنتمي إليه المستشارة ميركل.

وقال ميرتس، اليوم الثلاثاء في تصريحات لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ)، وكان فريدريش ميرتس أعلن، من قبل، عزمه المنافسة على منصب المستشارية.

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