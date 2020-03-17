الأردن ينشر الجيش ويعطل القطاعين العام والخاص لمكافحة كورونا

أعلنت الحكومة الأردنية، اليوم الثلاثاء، تعطيل القطاعين العام والخاص عدا الخدمات الصحية مدة أسبوعين، بينما انتشر الجيش لمكافحة فيروس كورونا.

وقال أمجد العضايلة، الناطق باسم الحكومة، خلال مؤتمر صحفي، إن الحكومة قررت «تعطيل جميع المؤسسات والدوائر الرسميّة، باستثناء قطاعات حيويّة يحدّدها رئيس الوزراء»، إضافة إلى «تعطيل القطاع الخاص باستثناء القطاع الصحي» مدة أسبوعين اعتباراً من صباح غد الأربعاء.

وأكد العضايلة ضرورة «عدم مغادرة المنزل إلا في الحالات الضروريّة القصوى» و«منع التجمّع لأكثر من 10 أشخاص ومنع التنقل بين المحافظات وتعليق وسائل النقل الجماعي».

وقررت الحكومة كذلك «وقف طباعة الصحف الورقية لكونها تسهم في نقل العدوى»، و«إغلاق المولات والتجمعات التجارية والسماح فقط بفتح مراكز التموين والصيدليات» والمخابز.

وتقرر أيضاً «إعداد مخيّمات حجر صحّي على المنافذ البريّة للأردنيين العائدين عبرها، مع التأكيد على الأردنيين في الخارج البقاء في أماكنهم واتّباع إجراءات الوقاية والسلامة» في الدول التي يقيمون بها.

وانتشر الجيش، اليوم الثلاثاء، في مداخل المدن والمحافظات بعد أن أعلنت القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية في بيان حمل رقم (1) أن «القوات المسلحة ستوجد على مداخل ومخارج المدن».

وأوضحت أن «هذه الإجراءات تهدف إلى منع انتشار فيروس كورونا»، مناشدة المواطنين «اتباع التعليمات كافة الصادرة من الوحدات المنتشرة على مداخل ومخارج المدن والمحافظات».

من جانبه، قال وزير الصحة سعد جابر، خلال مؤتمر صحفي، إن «عدد الحالات المثبتة (مصابة بفيروس كورونا) لغاية اللحظة والموجودة في عزل صحي 35 حالة، جميعها بحالة جيدة، لا يشكو أي منها أي أعراض تصنف بالخطيرة».

وأوضح أن «9 منهم أجانب (غير أردنيين). وتقوم الآن فرق تقصٍ طبي بمتابعة المخالطين لهؤلاء الأشخاص».

وأشار جابر إلى أن الإجراءات الحكومية جاءت بهدف «تقليل الاختلاط وحصر أعداد الحالات المصابة وعلاجها».

وأكد أن «الفحوص الإيجابية (المصابة) كانت فقط 36 فحصاً، أحدهم تماثل للشفاء. النسبة ما زالت قليلة، لكن يجب عدم الاستهانة بالموضوع».

وفرضت السلطات، منذ الاثنين، حجراً صحياً إجبارياً على نحو ستة آلاف شخص قدموا من خارج المملكة.

وقال مدير التوجيه المعنوي الناطق باسم الجيش العميد الركن مخلص محمد المفلح لقناة «المملكة» الرسمية إنه قد «وصل الأردن 5800 شخص، من ضمنهم 44 مسافر ترانزيت و4243 أردنياً و1513 عربياً وأجنبياً، وجميعهم في الحجر الصحي في الفنادق» في منطقة البحر الميت الواقع على بعد نحو 50 كلم غرب عمان.

وأضاف أن هناك «115 شخصاً سيصلون على متن طائرتين قادمتين من الولايات المتحدة إلى الأردن قبل إيقاف حركة جميع الرحلات اليوم (الثلاثاء)».

وقررت عمّان السبت وقف الرحلات الجوية من وإلى المملكة اعتباراً من الثلاثاء وحتى إشعار آخر، وتعليق دوام المدارس والفعاليات الرياضية والصلاة في المساجد والكنائس والتجمعات ومجالس العزاء وغلق صالات السينما والمطاعم للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.