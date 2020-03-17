السعودية.. “كبار العلماء” تقرر وقف صلاة الجماعة بالمساجد باستثناء الحرمين

قررت هيئة كبار العلماء في السعودية، الثلاثاء، إيقاف صلاة الجمعة والجماعة لجميع الفروض في المساجد، ويستثنى من ذلك الحرمان الشريفان، وذلك لمنع تفشي فيروس كورونا.

وذكر بيان نشرته وكالة “واس”، أن هيئة كبار العلماء اطلعت في دورتها الاستثنائية الخامسة والعشرين المنعقدة بمدينة الرياض اليوم على ما يتعلق بجائحة كورونا وسرعة انتشارها وكثرة الوفيات بها، واطلعت على التقارير الطبية الموثقة المتعلقة بهذه الجائحة التي أكدت على خطورتها المتمثلة في سرعة انتقال عدواها بين الناس بما يهدد أرواحهم، ما لم تكن هناك تدابير احترازية شاملة دون استثناء فإن الخطورة ستكون متضاعفة، مبيناً أن التجمعات تعتبر السبب الرئيس في انتقال العدوى.

هذا وتقرر في قواعد الشريعة أنه: ” لا ضرر ولا ضرار”، ومن القواعد المتفرعة عنها: “أن الضرر يدفع قدر الإمكان”.

وذكر البيان “بناء على ما تقدم فإنه يسوغ شرعاً إيقاف صلاة الجمعة والجماعة لجميع الفروض في المساجد والاكتفاء برفع الأذان، ويستثنى من ذلك الحرمان الشريفان، وتكون أبواب المساجد مغلقة مؤقتاً، وعندئذ فإن شعيرة الأذان ترفع في المساجد”.

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هذا وأوصت هيئة كبار العلماء الجميع بالتقيد التام بما تصدره الجهات المختصة من الإجراءات الوقائية والاحترازية والتعاون معها.

وكانت هيئة كبار العلماء دعت، الخميس الماضي، في بيان صدر عنها، الخاضعين للعزل بسبب فيروس كورونا لتجنب صلاة الجماعة. كما أكدت الهيئة أنه يُحرم على المصاب بفيروس كورونا شهود صلاة الجماعة.

بدورها حثت وزارة الصحة السعودية كافة المواطنين والمقيمين في المملكة على وقف التجمعات بكافة أشكالها، حرصاً على سلامتهم من الإصابة بفيروس كورونا.

يذكر أن السعودية أعلنت في وقت سابق وقف كافة الرحلات الدولية بشكل مؤقت لمدة أسبوعين، كما تم إغلاق كافة المراكز التجارية والمطاعم والأماكن الترفيهية، وإيقاف جميع المناسبات الاجتماعية العامة.