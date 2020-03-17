كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أهم وآخر الأخبار العالمية والعربية العاجلة لهذا اليوم الثلاثاء والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ترصد بوابة الخليج 365، أبرز أحداث العالم اليوم الثلاثاء 17/3/2020 في إطار تقديم خدمة مميزة للقارئ تغطي الأحداث المهمة على الصعيدين العربي والدولي.

أخبار عاجلة الآن || إصابة 47 من موظفي البنتاجون بفيروس كورونا

نقلت وسائل إعلام أمريكية، مساء اليوم الثلاثاء، إصابة 47 من موظفي وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون) بفيروس كورونا. آخر الأخبار العاجلة في العالم || الجزائر تغلق الحدود البرية مع تونس لمنع انتشار "كورونا" Advertisements

أعلنت الجزائر، مساء اليوم الثلاثاء، غلق الحدود البرية مع تونس، لمنع انتشار فيروس كورونا، حسبما ذكرت فضائية "سكاي نيوز عربية". أخبار عالمية عاجلة اليوم || عقوبات أمريكية على خليفة "البغدادي" و5 إيرانيين

أعلنت وزارة المالية الأمريكية، الثلاثاء، إدراج وزير الدفاع السوري علي عبد الله أيوب على قائمة عقوبات تفرضها الولايات المتحدة.

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