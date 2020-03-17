الجزائر تغلق الحدود البرية مع تونس لمنع انتشار "كورونا"

ويذكر أن سجلت الجزائر، الثلاثاء، خامس وفاة بفيروس كورونا المستجد، مع ارتفاع عدد المصابين الإجمالي في البلاد إلى 60 حالة مؤكدة.

وأعلنت وزارة الصحة وإصلاح المستشفيات الجزائرية، صباح الثلاثاء، عن تسجيل وفاة جديدة بفيروس كورونا بمحافظة البليدة الواقعة وسط البلاد.

وأشارت إلى أن الأمر يتعلق برجل يبلغ من العمر 50 عاماً مصابا بمرض مزمن، وكان على اتصال مع الحالات المرضية الأولى، ليرتفع عدد الوفيات جراء فيروس كورونا في الجزائر إلى 5.

وأعلنت وزارة الصحة الجزائرية تسجيلها 6 حالات جديدة، الاثنين، حالتان بالعاصمة، وواحدة في كل من محافظات البويرة وتيزيوزو وعنابة الواقعة شرق البلاد.

وتعيش الجزائر حالة من الاستنفار القصوى غير المسبوقة، خاصة أن بيانات "الصحة" الجزائرية تشير إلى انتشار فيروس "كوفيد – 19" في عدد من المحافظات الشرقية والجنوبية، وسط مخاوف من فقدان السيطرة عليه.

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وأعلنت الحكومة الجزائرية جاهزيتها للسيطرة على الوضع، من خلال اقتناء عدد كبير من الأجهزة والمعدات لمنع انتشار الفيروس، وأقرت إجراءات مؤقتة واستعجالية للغرض ذاته.

وأعلنت الجزائر، الثلاثاء، غلق جميع المساجد ودور العبادة في كافة محافظات البلاد والإبقاء على الأذان فقط، كما تقرر غلق المقاهي وقاعات الاحتفالات والألعاب والحدائق والملاهي لمنع انتشار الفيروس.

وأعلنت الجزائر وقفاً مؤقتاً للرحلات الجوية والبحرية من وإلى أوروبا، بالإضافة إلى تعليق مؤقت للرحلات مع 6 دول عربية و5 دول أفريقية كإجراءات احترازية لمنع تفشي الفيروس في البلاد.