وسائل إعلام: إصابة 47 من موظفي البنتاجون بفيروس كورونا

ويذكر أن صرحت وزارة الدفاع الأمريكية ( البنتاجون)، اليووم الثلاثاء، عدم وجود إصابات بفيروس كورونا في القيادة الاستراتيجية، ويوضح خضوع مجموعة صغيرة للحجر الاحترازي.

ويذكر أن قال المتحدث باسم وزارة الدفاع الأمريكية، أمس الاثنين، إن وزير الدفاع مارك إسبر ونائبه سيخضعان للحجر الصحي، بسبب فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19".

وبدأ وزير الدفاع الأمريكي فصل نفسه وموظفيه عن فريق نائبه كأحد الإجراءات الوقائية لمنع تأثر عمليات وزارة الدفاع "البنتاجون" بانتشار فيروس كورونا.

وقال المتحدث باسم البنتاجون جوناثان هوفمان: "نحاول وضع فقاعة حولهما"، مضيفا أنه يجري الحد من عدد زوار إسبر كما يتم فحصهم.

Advertisements

وأضاف هوفمان أن الفحوص أظهرت إصابة 18 من أفراد الجيش حتى الآن بالفيروس، ارتفاعا من عشرة يوم السبت وأربعة فقط قبل أسبوع.

وأقر هوفمان ومسؤول آخر بقدرة الجيش الأمريكي على نصب خيام لتصبح مستشفيات مؤقتة لمساعدة السلطات المدنية على مواجهة تدفق محتمل لمرضى فيروس كورونا، لكنهما أشارا إلى أنه لم يرد طلب كهذا حتى الآن.

من جانب آخر أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية، مساء الإثنين، في بيان، إجراء أول تجربة على البشر في الولايات المتحدة للتوصل إلى لقاح ضد فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19).

وأشار البيان إلى أن وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو حذر الصين من نشر معلومات مضللة حول فيروس كورونا.

ولفت إلى أن التحذير جاء في مكالمة هاتفية بين بومبيو ومسؤول السياسة الخارجية في الحزب الشيوعي الصيني يانغ جيشي.