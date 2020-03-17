كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الأردن يقر العمل بقانون الدفاع لمواجهة انتشار فيروس كورونا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
وقالت الوزارة في بيان إن الحالات الأربعة الجديدة التي تم تسجيلها هي لأردنيين خالطوا مصابين، وفق ما نقلته وكالة الأنباء الأردنية "بترا".
وحتى مساء أمس الإثنين، كانت هناك 29 حالة في الأردن، بحسب الناطق باسم ملف كورونا في الحكومة، بينهم 6 سياح فرنسيين وعراقية.
وقرر مجلس الوزراء الأردني اتخاذ بعض الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا، من بينها وقف طباعة الصحف الورقية وتعليق عمل وسائل النقل الجماعي، كونهما يساهمان في نقل العدوى.
ونقل التلفزيون الأردني عن مجلس الوزراء قراره بتعطيل القطاعين العام والخاص باستثناء القطاع الصحي كاملاً، مع بقاء عمل الصيدليات والمراكز التموينية والمخابز وسلاسل توريد الغذاء والدواء والمياه والمحروقات والكهرباء.
وطالب المجلس المواطنين بعدم مغادرة المنزل إلا فى الحالات الضرورية القصوى.