كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر إيران تطلق سراح نازنين زخاري راتكليف البريطانية بسبب كورونا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أطلقت السلطات الإيرانية، الثلاثاء، سراح نازنين زخاري راتكليف البريطانية الإيرانية مؤقتا من سجن في طهران بسبب تفشي فيروس كورونا.

وتأتي زخاري راتكليف بين آلاف السجناء الذين أفرجت عنهم الحكومة الإيرانية بشكل مؤقت.

وقال وزير الخارجية البريطاني دومينيك راب: "أشعر بالارتياح لإطلاق سراح السيدة زخاري راتكليف مؤقتًا لرعاية أسرتها في إيران. نحث النظام الإيراني على ضمان حصولها على الرعاية الطبية اللازمة.

وأضاف راب: "في الوقت الذي ترحب فيه الحكومة البريطانية بهذه الخطوة، نحث حكومة طهران على الإفراج عن جميع مواطني المملكة المتحدة المحتجزين بشكل تعسفي في إيران، وتمكينهم من العودة إلى أسرهم في المملكة المتحدة."

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وقال زوجها ريتشارد راتكليف في بيان: "لسوء الحظ، سيتوجب على نازانين ارتداء سوار الكاحل طوال بقائها خارج السجن."

واعتقلت زخاري راتكليف في مطار الخميني بطهران أثناء سفرها مع ابنتها غابرييلا لزيارة والديها في أبريل 2016.

وحُكم عليها بالسجن خمس سنوات إدانتها بالتآمر للإطاحة بحكومة طهران.

وزعم البعض أن زخاري راتكليف محتجزة كورقة مساومة لمحاولة التعجيل بحل نزاع بقيمة 400 مليون جنيه استرليني بين المملكة المتحدة وإيران حول صفقة دبابات شيفتان أبرمت في السبعينيات.