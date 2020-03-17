عقوبات أمريكية على خليفة "البغدادي" و5 إيرانيين على صلة بالبرنامج النووي

أعلنت وزارة المالية الأمريكية، الثلاثاء، إدراج وزير الدفاع السوري علي عبد الله أيوب على قائمة عقوبات تفرضها الولايات المتحدة.

وشملت العقوبات خليفة أبو بكر البغدادي و5 إيرانيين يعملون في البرنامج النووي.

وأقر مجلس الشيوخ الأمريكي في ديسمبر عام 201، حزمة وثائق وتشريعات بينها "قانون سيزر"، الذي يفرض عقوبات على سوريا.

وأشارت وسائل إعلام أميركية حينها، إلى أن "القانون ينص على اتخاذ إجراءات إضافية ضد الجهات التي تدعم العمليات العسكرية للجيش السوري، وأن هذه الإجراءات تشمل تطبيق عقوبات على شركات أجنبية حال تبين أنها تقدم أي دعم لعمليات الجيش السوري".