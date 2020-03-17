الصين تتخذ إجراء ضد صحفيين أمريكيين

ويذكر أن عبر وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، في مكالمة هاتفية مع دبلوماسي صيني كبير عن "اعتراضات أمريكية قوية" على ما تصفه واشنطن محاولات بكين تحميلها المسؤولية عن فيروس كورونا بدلا من بكين.

وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية، مورغان أورتاغوس، في بيان "نقل الوزير بومبيو اعتراضات أمريكية قوية على جهود جمهورية الصين الشعبية لنقل المسؤولية عن كوفيد-19 (الذي يتسبب فيه فيروس كورونا) إلى الولايات المتحدة".

وأضاف البيان: "شدد الوزير على أن هذا ليس الوقت المناسب لنشرالمعلومات الكاذبة والشائعات الغريبة، لكنه وقت تضافر جهود جميع الدول لمكافحة هذا التهديد المشترك".

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وردت وزارة الخارجية الصينية على البيان الأمريكي قائلة إن واشنطن اتخذت مواقف غير منطقية ضد بكين.

وفي السياق، تجاوزت حصيلة الوفيات بوباء كورونا في العالم 7 آلاف شخص بعدما أعلنت إيطاليا 349 وفاة جديدة في يوم واحد، وفق حصيلة لوكالة "فرانس برس" تستند إلى مصادر رسمية امس الاثنين.

وقضى 7 آلاف و7 أشخاص في العالم مع تسجيل 175 ألفا و536 إصابة، وسجل العدد الأكبر من الوفيات في الصين وبلغ 3213 تليها إيطاليا بـ2158 وفاة ونحو 28 ألف مصاب.