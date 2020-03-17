بسبب “كورونا”.. الأمن الوطني يوقف العمل في مراكز البطاقة الوطنية ومصالح مراقبة الأجانب

وسط توجه عدد من الإدارات لعدد من الإجراءات لمواجهك فيروس كورونا المستجد، أعلنت المديرية العامة للأمن الوطني، عن إرجاء العمل في عدد من مراكزها.
وقالت المديرية، في بلاغ لها، أصدرته، اليوم الثلاثاء، أنه تقرر إرجاء العمل بمراكز تسجيل المعطيات التعريفية الإلكترونية، ومصالح مراقبة الأجانب، التي تصدر سندات الإقامة، بشكل مؤقت، ولمدة 15 يوما، قابلة للتمديد ابتداء من، يوم غد الأربعاء.
وأوضحت المديرية أن هذا الإجراء المؤقت، المتخذ بشكل مؤقت، فرضته التعبئة الشاملة لمكافحة وباء كورونا المستجد، مع اعتماد مسطرة خاصة للحالات المستعجلة.
يشار إلى أن الحكومة حثت كل القطاعات على تخفيض أعداد الموظفين ي كل مقراتها، إما بتمكينهم من العمل عن بعد، أو العمل بالتناوب، وتعليق الخدمات غير الضرورية، من أجل تخفيض أعداد المغاربة، الذين يغادرون منازلهم في أزمة “جائحة كورونا”.
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