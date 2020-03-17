بعد نشر فيديو من مصابة بكورونا تشتكي العناية والنظافة.. وزير الصحة يعفي مدير مستشفى سلا

أعفى وزير الصحة خالد أيت طالب، اليوم الثلاثاء، مدير مستشفى مولاي عبد الله بسلا من مهامه، مباشرة بعدما نشرت إحدى السيدات فيديو تقول فيه إنها مصابة بفيروس كورونا المستجد، وتشتكي من قلة النظافة وعدم الرعاية من الأطر الطبية.

وقال مصدر من وزارة الصحة لـ”اليوم24″ إنَّ الوزير اتخذ القرار على إثر الفيديو المذكور، والذي يُظهر تحرك المريضة بكل حرية وسط أروقة المستشفى مما يُشير إلى عدم تطبيق تعليمات عزل المصابين بالصرامة المطلوبة. وأفاد المصدر ذاته أنّ وزارة الصحة فتحت تحقيقا للبحث في إدعاءات المريضة وترتيب المسؤوليات.

وكانت المريضة المذكورة قد نشرت فيديو على صفحات مواقع التواصل الاجتماعي تشتكي فيه من الخدمات الطبية ونظافة المكان، وقالت إنَّ الأطباء لا يفحصونها ويغيب عن أروقة المستشفى عمال وعاملات النظافة، بل إنها تولت عملية تنظيف غرفتها بنفسها، على حد زعمها.