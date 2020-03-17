وزارة الصحة: هذه هي الجهات الوحيدة المخول لها إجراء تحاليل التأكد من كورونا

أكدت وزارة الصحة أن المعهد الوطني للصحة بالرباط، ومعهد باستور المغرب بالدار البيضاء، ومختبر المستشفى العسكري محمد الخامس بالرباط، هي الجهات الوحيدة المخولة، والمرخص لها بإجراء التحاليل البيولوجية، للتأكد، وتتبع فيروس “سارس كوف 2” (كورونا).

وذكر بلاغ للوزارة أنه في إطار تدابير الصحة العمومية المتخذة من أجل مكافحة الوباء المرتبط بفيروس “سارس كوف2” (كورونا)، تولي الاستراتيجية الوطنية اهتماما خاصا بالتحاليل البيولوجية، من أجل التأكد، والتتبع، موضحا أنه بالنظر إلى الوضعية الوبائية بالمغرب، وخصوصية التحاليل، وتوصيات منظمة الصحة العالمية، فإن مختبرات المعهد الوطني للصحة، ومعهد باستور المغرب بالدار البيضاء التابعين لوزارة الصحة، ومختبر المستشفى العسكري محمد الخامس بالرباط، هي وحدها المخولة، والمرخص لها بإجراء هذه التحاليل.

وأشار المصدر ذاته إلى أن هذا الإجراء الرامي إلى حماية الصحة العامة، والمؤطر بالقانون رقم 09-34 (المواد 3، 6، 7، 8 ) سيظل مطبقا حتى إشعار آخر.