بعد إغلاق المقاهي لمواجهة “كوفيد-19” مواطنون: “القرار مزيان ولكن نحتاج إلى بديل” – فيديو

خوفا من انتشار فيروس كورونا، أعلنت وزارة الداخلية، أمس الاثنين، عن إجراءات جديدة تهم إغلاق المقاهي، والمطاعم، والقاعات السينمائية في وجه العموم، وحتى إشعار آخر.

وعبر عدد من المواطنين لـ“اليوم 24″، أن قرار إغلاق المقاهي قرار جيد لوضع حد لانتشار هذا الفيروس، لكن وجب إيجاد بديل للعيش بالنسبة إلى المستخدمين في المقاهي.

وكانت وزارة الداخلية، قد وجهت دعوة إلى كافة المواطنين من أجل الانخراط، والمساهمة القويين بمسؤولية، وحس وطني، والتجاوب الإيجابي مع مختلف التوجيهات، والإجراءات، المتخذة لتدبير هذا الطارئ الاستثنائي، والعمل على تجنب ارتياد أماكن التجمعات المكثفة، واحترام المعايير العامة للوقاية، والسلامة الصحية، التي تحث عليها السلطات المختصة.