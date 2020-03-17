الاتحاد الإفريقي “يقرر” تأجيل “الشان” إلى موعد لاحق بسبب “كورونا”

قرر الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، اليوم الثلاثاء، تأجيل نهائيات كأس إفريقيا للاعبين المحليين، المزمع تنظيمها بالكاميرون إلى موعد لاحق بسبب تداعيات انتشار فيروي “كورونا”.

وكشف بلاغ للجهاز الوصي على تسيير شؤون اللعبة قاريا أن اللجنة المستعجلة قررت تأجيل العرس القاري بناء على عوامل رصدتها اللجنة الطبية التابعة لـ”الكاف”.

وشدد بلاغ “الكاف” على أنه رغم كون الوضعية بالكاميرون توجد تحت السيطرة فإن الوضعية بالقارة السمراء غير مستقرة ومن الصعب التكهن بطبيعتها خلال الأيام القادمة.

وأوضح البلاغ أن السفر داخل القارة السمراء بات أكثر تعقيدا بل ومستحيلا بالنسبة لبعض الدول قياسا مع القرارات التي اتخذتها سلطاتها.

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