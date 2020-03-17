بكين تسحب تراخيص صحافيين أميركيين وواشنطن تدعوها للتراجع

القدس - بواسطة محمد عز العرب - أصدرت الصين اليوم الثلاثاء، أمرًا يقضي بسحب تراخيص عمل لصحافيين أميركيين بعملون في "نيو يورك تايمز"، و"وول ستريت جورنال"، بتسليم بطاقاتهم الصحافية خلال أسبوعين، ما يعني طردهم من البلاد.

وقالت الخارجية الصينية في بيان لها إن هذا الإجراء يأتي ردًا على القرار "المشين" للولايات المتحدة بخفض عدد الصينيين المسموح لهم بالعمل في الولايات المتحدة لصالح وسائل إعلام صينية.

وحضّ وزير الخارجية الأميركيّ، مايك بومبيو، بكين على التراجع عن قرار سحب تراخيص الصحافيين الأميركيين في الصين.

Advertisements

وقال بومبيو في مؤتمر صحافي في واشنطن "آسف للقرار الذي اتخذته الصين اليوم لجهة منع الصحافة العالمية في شكل أكبر من العمل بحرية، الأمر الذي سيكون بصراحة جيدًا للصينيين في هذه الأوقات الصعبة حيث في إمكان الإعلام والشفافية أن ينقذا أرواحًا".

(أ ب)

وفي وقت سابق تمسك الرئيس الأميركي دونالد ترامب الثلاثاء، باستخدام عبارة "الفيروس الصيني" للإشارة إلى فيروس كورونا، الأمر الذي أثار استياء بكين. وقال ترامب إن "الفيروس أتى من الصين، اعتقد إنها عبارة في محلها تمامًا".

وأضاف أن "الصين نشرت معلومات مغلوطة مفادها أن جيشنا نقل إليها الفيروس، وبدل الدخول في جدل قلت، إنني سأسميه الفيروس بالإشارة إلى البلد الذي جاء منه".