345 وفاة جديدة في إيطاليا بفيروس كورونا

القدس - بواسطة محمد عز العرب - أعلنت السلطات الإيطالية، مساء اليوم الثلاثاء، عن 345 وفاة جديدة، في الساعات الـ24 الأخيرة، بسبب فيروس كورونا المستجد في الدولة التي تُعدّ الأولى أوروبيا من حيث تفشي المرض.

وكانت حصيلة الوفيات بفيروس كورونا، قد تجاوزت، أمس الإثنين، ألفي حالة، مع تسجيل 349 وفاة.

ودعت منظمة الصحة العالمية، أمس، في جنيف، إلى إجراء "فحص لكل حالة مشتبه بإصابتها" بفيروس كورونا في مواجهة "أزمة صحية عالمية كبيرة في عصرنا".

وقال مدير عام المنظمة، تيدروس أدهانوم غيبرييسوس، في مؤتمر صحافي إن "عدد الوفيات والإصابات (بالفيروس) في أنحاء العالم تجاوز ما سُجّل في الصين".

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وأضاف: "لا يمكنك مكافحة حريق وأنت معصوب العينين" مشددا على ضرورة "إجراء فحص لكل حالة مشتبه بها"، كما قال: "في الأسبوع الفائت شهدنا ارتفاعا سريعا في عدد الإصابات بكوفيد-19".

وحتى ظهر الثلاثاء، أصاب الفيروس أكثر من 187 ألفا في 162 دولة وإقليما، توفي منهم نحو 7 آلاف و480، أغلبهم في الصين وإيطاليا وإيران وإسبانيا وكوريا الجنوبية وألمانيا وفرنسا والولايات المتحدة.

وأجبر انتشار كورونا على نطاق عالمي، دولا عديدة على إغلاق حدودها، وتعليق الرحلات الجوية، وإلغاء فعاليات عدة، ومنع التجمعات، بما فيها الصلوات الجماعية.