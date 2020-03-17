إصابة السفير الإسرائيلي لدى ألمانيا بفيروس كورونا

القدس - بواسطة محمد عز العرب - أعلنت وزارة الخارجية الإسرائيلية، مساء اليوم الثلاثاء، إصابة السفير الإسرائيلي لدى ألمانيا جيريمي يساكاروف، بفيروس كورونا المستجد بعد اجتماعه مع نائب ألماني كانت قد شخصت إصابته بالوباء.

وأعلنت السفارة عن اغلاق السفارة الإسرائيلية في برلين لمدة 14 يوما، وإدخال جميع الطاقم الدبلوماسي إلى الحجر الصحي المنزلي للتأكد من عدم إصابتهم بالعدوى.

يأتي ذلك فيما فرضت السلطات الإسرائيلية إغلاقا شبه كامل لاحتواء فيروس كورونا، علما بأن وزارة الصحة الإسرائيلية، أعلنت أن العدد الإجمالي للإصابات في إسرائيل وصل إلى 324.

وحظرت السلطات، في وقت سابق اليوم، على السكان مغادرة منازلهم لأسباب "غير ضرورية" وأوقفت المواصلات العامة أثناء الليل وشددت الإجراءات الصارمة لمكافحة انتشار فيروس كورونا.

وأمرت وزارة الصحة السكان بالبقاء في منازلهم وعدم الخروج منها إلا عند الحاجة إلى شراء الطعام والدواء وللعلاج الطبي، أو التوجه لأماكن العمل على أن لا يتواجد فيها اكثر من 10 أشخاص.

وقالت الوزارة في بيان "يجب أن لا تغادروا منازلكم للذهاب إلى الحدائق والملاعب أو الشاطئ أو أحواض السباحة أو المكتبات". وأضافت "يجب التواصل اجتماعيا عبر الإعلام وعدم استضافة الأصدقاء أو أفراد العائلة إلا إذا كانوا يعيشون في المبنى نفسه الذي تعيشون فيه".

ولم يحدد البيان موعد بدء سريان الإجراءات الجديدة، علما بأنها أوردتها كتعليمات وإرشادات صدرت تحت عنوان "الإبعاد الاجتماعي"، شملت توجيهات وقواعد تصرف داخل البيت وخارجه في زمن الوباء.

وكانت الحكومة الإسرائيلية قد فرضت قيودا مشددة على السفر الدولي وأغلقت جميع أماكن الترفيه والرياضة. وفيات، كما سُمح لجهاز الأمن العام الإسرائيلي (الشاباك)، بجمع المعلومات عن المواطنين وتعقبهم لمكافحة انتشار الفيروس.

Advertisements

ووافقت الحكومة على ذلك الإجراء خلال الليل استنادا إلى قوانين الطوارئ التي لا توجب الحصول على موافقة البرلمان. علما بأن القائمة المشتركة رفضت هذا الإجراء.

ووجه مركز عدالة القانوني الثلاثاء، باسم القائمة المشتركة رسالة للمستشار القضائي للحكومة أفيحاي مندلبليت، طالبه فيها "بإعطاء تعليمات تمنع تطبيق إجراءات الطوارئ التي أقرتها الحكومة، والتي تتيح تعقب ومراقبة الأشخاص من خلال وسائل تكنولوجية ورقمية مثل الهواتف النقالة والحواسيب وغيرها".

وقالت المحامية سهاد بشارة من مركز عدالة أن "الحكومة لا تملك الصلاحيات التي تخولها اتخاذ مثل هذا القرار، خاصة أن القرار ينتهك حقوق الإنسان بشكل كبير وخطير".

وأضافت أن "إجراءات الطوارئ التي تمت المصادقة عليها تخطت الكثير من الحدود والخطوط الحمراء، وتعتبر أخطر من وباء كورونا الذي استغلته الحكومة للمصادقة على هذه الانتهاكات والسماح لجهاز الأمن العام الإسرائيلي بانتهاك خصوصية المواطنين وحقهم في الحرية والكرامة".

وتابعت "في حال لم يتم الرد على الرسالة خلال 24 ساعة، سيتوجه المركز للاستئناف لدى المحكمة العليا على الفور".

وعلى صلة، أصدر وزير الأمن الإسرائيلي، ، نفتالي بينيت، في وقت سابق اليوم، بعدم السماح بدخول العمال والتجار الفلسطينيين إلى إسرائيل باستثناء القطاعات الأساسية الحيوية للاقتصاد، أي الصحة والزراعة والتمريض والبناء.

وقال في بيان "سيستمر نقل السلع والبضائع بشكل طبيعي وروتيني" إلى مناطق السلطة الفلسطينية، وفي ما يتعلق بقطاع غزة "فالإغلاق مستمر حتى إشعار آخر، وسيواصل معبر ‘كرم أبو سالم‘ المخصص لنقل البضائع، عمله بشكل روتيني".

واكد أن إغلاق مدينة بيت لحم سيستمر، وحظر على الإسرائيليين دخول المناطق المصنف (أ) و(ب) بحسب اتفاقات أوسلو، التي تديرها السلطة الفلسطينية، "إلا في حالات استثنائية وبموافقة خاصة فردية".