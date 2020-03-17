شكرا لقرائتكم خبر عن إصابة إثنين من موظفي منظمة الصحة العالمية بكورونا والان نبدء بالتفاصيل

أعلنت منظمة الصحة العالمية اليوم إصابة اثنين من موظفيها بفيروس كورونا المستجد. وأوضح المتحدث باسم منظمة الصحة العالمية كريستيان لندماير في مؤتمر صحفي بجنيف أنه تأكدت إصابة الشخصين يومي الخميس والجمعة الماضيين وكلاهما عاد إلى منزله وانعزل, مبينًا أنه جرى فحص زملائهما في المكتب

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