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ارتفاع حصيلة وفيات كورونا واشنطن إلى 48 حالة

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ارتفعت حصيلة الوفيات بفيروس كورونا المستجد في ولاية واشنطن الأمريكية إلى 48 حالة.

وأعلنت ولاية واشنطن مساء أمس الاثنين ست وفيات جديدة جراء الإصابة بفيروس كورونا المستجد، لترتفع حصيلة الوفيات جرّاء الفيروس المتسبب بمرض "كوفيد-19" إلى 48 حالة.

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وسجلت الوفيات الست في مقاطعة "كينغ"، حيث طال المرض مركز رعاية للمسنين في ضاحية "كيركلاند" التابعة لمدينة سياتل ، وكانت من أولى المناطق الأمريكية التي تفشى فيها مرض "كوفيد-19".

وأكدت ولاية واشنطن تسجيل 904 إصابات بالمرض، وفقاً للمعلومات الرسمية التي زودت بها الجهات الصحية التابعة للولاية.

ويبلغ إجمالي الإصابات في الولايات المتحدة الأمريكية بأكملها 4645 في حين توفي 85 شخصاً بالمرض.

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