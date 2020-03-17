الصحة: لاحظنا عدم اتخاذ الاجراءات الكفيلة لمنع التجمعات البشرية وخصوصاً الزيارات الدينية

تنشر الخليج 365 وثيقة لوزارة الصحة، تؤكد فيها ملاحظتها عدم اتخاذ الاجراءات الكفيلة لمنع التجمعات البشرية وخصوصا الزيارات الدينية بعد انتشار فايروس كورونا. وكانت خلية الأزمة الحكومية قد قررت فرض حظر للتجوال في العاصمة بغداد، ابتداءً من اليوم الثلاثاء 17/ 3 لغاية 24/ 3.

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