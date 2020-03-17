بالوثيقة.. عمليات بغداد تصدر توجيهاً بشأن تنقل الصحفيين خلال حظر التجوال

تنشر الخليج 365، وثيقة صادرة من قيادة عمليات بغداد بشأن تنقل الصحفيين خلال ايام حظر التجوال. وتضمنت الوثيقة السماح بحركة تنقل الصحفيين ووسائل الاعلام اعتماداً على الهوية الصادرة من نقابة الصحفيين العراقيين. وقررت خلية الازمة، اول امس الاحد، فرض حظر للتجوال الساعة الحادية عشر مساء اليوم الثلاثاء لغاية يوم 24 من الشهر الجاري.

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