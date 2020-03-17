محافظ كربلاء يقرر تمديد حظر التجوال حتى منتصف الاسبوع المقبل

قرر محافظ كربلاء نصيف جاسم الخطابي، الثلاثاء، تمديد حظر التجوال حتى منتصف الاسبوع المقبل.
وقال الخطابي في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، إنه "من أجل حفظ سلامة المواطنين من ابناء محافظة كربلاء المقدسة التي هي الاساس فوق كل الاعتبارات والتي تحرص الحكومة المحلية جاهدة على تأمينها، قرر رئيس خلية الازمة المركزية في كربلاء المقدسة محافظ كربلاء المقدسة نصيف جاسم الخطابي بتمديد حظر التجوال حتى منتصف الاسبوع القادم".
وأضاف أنه "يستثنى من هذا القرار القوات الامنية والدوائر الخدمية المختصة والصحية والاعلاميين، فضلاً عن حركة دخول البضائع والمواد الغذائية من والى المحافظة".
وأضاف أنه "يستثنى من هذا القرار القوات الامنية والدوائر الخدمية المختصة والصحية والاعلاميين، فضلاً عن حركة دخول البضائع والمواد الغذائية من والى المحافظة".
وأهاب الخطابي، بالمواطنين، "الالتزام بقرارات الخلية والتعاون مع الفرق الصحية والامنية والدفاع المدني التي تعمل من اجلهم ومن اجل سلامتهم".
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