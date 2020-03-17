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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر مصدر ليبي: مليشيات السراج تجلي مدنيين من منازلهم لتوطين مرتزقة أردوغان في طرابلس والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 17 مارس 2020
متابعات_الخليج 365
أفاد مصدر عسكري ليبي، أن المليشيات الإرهابية التابعة لما يعرف بحكومة الوفاق برئاسة فايز السراج، أجبرت بعض المدنيين بالعاصمة طرابلس على مغادرة منازلهم، تمهيدا لتوطين مرتزقة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بها.
وقال المصدر إن المليشيات أجبرت النازحين بالقرية السياحية بمنطقة جنزور على مغادرة المناطق السكنية بقوة السلاح لتهيئتها لإنزال المرتزقة فيها.
وتابع المصدر الذي رفض الإفصاح عن هويته أن المليشيات المسلحة تسعى منذ أيام لإفراغ المساكن في المرافق العامة لغرض إنزال المرتزقة فيها وتحويلها لثكنة عسكرية، تعزز بها جبهاتها المنهارة وموقفها الميداني الضعيف .. وفق “العين“.
وأكد أن المليشيا التابعة للسراج اتخذت من مشروع الصيانة ذريعة لإخراج النازحين من المنطقة السكنية.
وأضاف المصدر أن السبب الرئيسي من عمليات تغيير أماكن إقامة المرتزقة، هو الخلاف بين مليشيات مصراتة والمرتزقة من جانب، ومليشيا النواصي الطرابلسية من جانب آخر، حيث يسعى فتحي باشاغا وزير داخلية السراج لإبعاد الأخيرة من المشهد العسكري لتهيئة الانقلاب على فايز السراج.
وتستمر المليشيات الإرهابية في انتهاكاتها ضد المدنيين بالعاصمة طرابلس، حيث تجدد القصف العشوائي على منطقة قصر بن غشير، ما أسفر عن وقوع عدد من الجرحى وخسائر مادية ببعض المنازل.
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