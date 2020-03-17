شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر بريطانيا تقدر إصابات كورونا فيها بـ55 ألفاً والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 17 مارس 2020

متابعات_الخليج 365

اعتبرت الحكومة البريطانية الثلاثاء، أنه "من المنطقي" تقدير عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد في البلاد حالياً بحوالى 55 ألفاً، معتبرة أن حصيلة نهائية للوفيات جراءه تناهز عشرين ألفاً أو أقل، ستشكل نتيجة مقبولة.



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وبلغ عدد الإصابات في المملكة المتحدة التي أعلنت رسمياً حتى الآن 1950، وفق آخر إحصاء الثلاثاء، مقابل 55 وفاة.

لكن الفحوص لا تجري حتى الآن سوى للحالات الأكثر خطورة رغم توصيات منظمة الصحة العالمية.

ورداً على أسئلة في البرلمان حول تقديرات 55 ألف إصابة حالياً، قال المستشار العلمي للحكومة باتريك فالنس: "إنها طريقة منطقية لرؤية الأمور".