- 1/3
- 2/3
- 3/3
شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر بريطانيا تقدر إصابات كورونا فيها بـ55 ألفاً والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 17 مارس 2020
متابعات_الخليج 365
اعتبرت الحكومة البريطانية الثلاثاء، أنه "من المنطقي" تقدير عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد في البلاد حالياً بحوالى 55 ألفاً، معتبرة أن حصيلة نهائية للوفيات جراءه تناهز عشرين ألفاً أو أقل، ستشكل نتيجة مقبولة.
وبلغ عدد الإصابات في المملكة المتحدة التي أعلنت رسمياً حتى الآن 1950، وفق آخر إحصاء الثلاثاء، مقابل 55 وفاة.
لكن الفحوص لا تجري حتى الآن سوى للحالات الأكثر خطورة رغم توصيات منظمة الصحة العالمية.
ورداً على أسئلة في البرلمان حول تقديرات 55 ألف إصابة حالياً، قال المستشار العلمي للحكومة باتريك فالنس: "إنها طريقة منطقية لرؤية الأمور".
كانت هذه تفاصيل خبر بريطانيا تقدر إصابات كورونا فيها بـ55 ألفاً لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.