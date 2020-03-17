88 لاجئا صوماليا يعودون من عدن بدعم سعودي

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - واس عدن، مأرب
غادر ميناء عدن أمس 88 لاجئا صوماليا، ضمن برنامج الإعادة الطوعية الممول من مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية بالتعاون مع منظمة الهجرة الدولية.
ويشمل البرنامج نقل الصوماليين الراغبين في العودة لبلادهم من عدن عبر البحر الأحمر؛ ليتم نقل اللاجئين لاحقا، حسب مساكنهم إلى عموم المقاطعات الصومالية، حيث عمل المركز على إعادة ما يزيد على ألفي لاجئ صومالي من اليمن إلى بلادهم منذ بداية برنامج الإعادة الطوعية للاجئين عام 2018م.
وعلى الصعيد نفسه، وزع المركز مع ائتلاف الخير للإغاثة الإنسانية أمس 50 خيمة و200 بطانية للنازحين من الجوف إلى مخيم الركزة بمحافظة مأرب، استفادت منها 50 أسرة نازحة.
ووزع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس 4,300 كرتون من التمور في مديرية الغيضة بمحافظة المهرة، يستفيد منها 25,800 فرد، في إطار المشروعات المتعددة التي تقدمها المملكة من خلال المركز لأبناء الشعب اليمني في جميع مناطقه دون تمييز.
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