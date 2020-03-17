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ترمب: علاج كورونا يحتاج إلى وقت

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - واس - واشنطن

أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترمب أن اللقاح المضاد لفيروس كورونا لا يزال في المرحلة الأولى من الاختبارات السريرية، مشيرا إلى أن إدارته تعمل بشكل جيد جدا لاحتواء الأزمة وتداعياتها من خلال القدر العالي من التنسيق على مستوى الحكومة والولايات.

وحول الجدول الزمني لطرح اللقاح المضاد للفيروس، قال فريق إدارة ترمب «تمت تجربة اللقاح لأول شخص أمس، وسيتم إخضاع أشخاص آخرين من عمر 16 إلى 56 للفحص، ومتابعتهم لمدة عام كامل لمعرفة استجابتهم للقاح».