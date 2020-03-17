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دول عربية وعالمية ترفع شعار «خليك بالبيت»

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - مكة - مكة المكرمة

رفع عدد من دول العالم شعار «خليك بالبيت»، ووجهت الحكومات نداءات إلى مواطنيها بعدم مغادرته إلا للضرورة القصوى لمنع انتشار فيروس كورونا المتحور، وانضمت الأردن وتونس وكولومبيا لعدد من الدول التي بدأت في عزل نفسها عن العالم.

وفيما نفت الحكومة المصرية أنباء عن حظر التجول في الشوارع بداية من اليوم، رفع مغردون على مواقع التواصل الاجتماعي وسم «خليك بالبيت» الذي تصدر الترند الأول، وبدأت الإدارة الحكومية في تخفيف عدد موظفيها.

وفي الأردن، أصدرت الحكومة أمس قرارات تمنع المواطنين من مغادرة المنازل وتعطيل جميع المؤسسات والدوائر الرسمية، كما قررت منع التنقل بين المحافظات ومنع التجمع لأكثر من عشرة أشخاص وتعليق وسائل النقل العام ووقف طباعة الصحف الورقية، وتضمنت القرارات، التي نقلتها وكالة الأنباء الأردنية (بترا)، وقف العمليات والمراجعات الطبية واقتصار العمل على الحالات والعمليات الطارئة، ويبدأ تطبيق القرارات صباح اليوم.

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وقررت الحكومة أيضا تعطيل القطاع الخاص باستثناء القطاع الصحي كاملا وقطاعات حيوية يحددها رئيس الوزراء، بعدما أعلنت وزارة الصحة الأردنية تسجيل 35 حالة إصابة، بينهم تسعة أجانب.

من جهته، أعلن رئيس الحكومة التونسية الياس الفخفاخ الاثنين غلق الحدود البرية والجوية باستثناء الرحلات الخاصة بالسلع والإجلاء، في ظل ارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد إلى 24 شخصا، وأشار إلى القلق من تطور الأوضاع في الخارج وعدم الالتزام الجدي بقواعد الحجر الصحي الذاتي للوافدين.

وأعلن رئيس كولومبيا إيفان دوكي، أن بلاده ستغلق كل حدودها البرية والبحرية والنهرية اعتبارا من 17 مارس حتى 30 مايو، وذلك للحد من تفشي وباء كورونا المستجد، وقال إن الإجراء سيشمل «كل المواطنين والأجانب وإن الاستثناء الوحيد سيكون لعبور البضائع، إذ سيسمح بدخول وخروج المنتجات عن طريق النقاط البرية المصرح بها».

وفي بؤرة فيروس كورونا، سجلت الصين أمس، 13 وفاة و21 إصابة جديدة خلال 24 ساعة، ويبلغ إجمالي عدد الإصابات المؤكدة بالفيروس في الصين 80 ألفا و881 شخصا، بينها 143 حالة قادمة من الخارج، كما ارتفعت حالات الوفاة إلى 3226 حالة، ونسب الشفاء إلى 68679 شخصا.