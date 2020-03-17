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سجون إسرائيل تهدد بنقل كورونا للفلسطينيين

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - د ب أ - غزة

طالب مرصد حقوقي أمس إسرائيل بالإفراج الفوري عن المعتقلين الفلسطينيين في سجونها في ظل مخاطر أزمة الانتشار الكبير لفيروس كورونا المستجد.

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وقال المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان، في بيان، إن مئات المعتقلين الفلسطينيين لدى إسرائيل يواجهون خطرا كبيرا بعد أن تم الكشف عن إصابة أحد الأطباء النفسيين في أحد السجون بالفيروس، والذي كان على تواصل مع معتقلين خلال عمله، بالإضافة إلى إصابة سجان أيضا.

وحذر المرصد الأورومتوسطي من أن الزنازين في سجون إسرائيل معرضة بشكل كبير لانتشار عدوى الفيروس فيها، كونها مكدسة بالمعتقلين وتخلو من البنية التحتية اللازمة للحد من انتشار المرض فيها.

وطالب المرصد بإطلاق سراح المعتقلين فورا وضمان توفير الرعاية الصحية اللازمة للحفاظ على حياتهم التي لا تقل أهميتها عن غيرهم. وطالب رئيس الوزراء الفلسطيني محمد إشتية إسرائيل بالإفراج عن الأسرى الفلسطينيين في سجونها خاصة المرضى والمصابين بالأمراض المزمنة والأطفال «حفاظا على أرواحهم» من مخاطر تفشي إصابة فيروس كورونا. وأدانت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية «عمليات القمع والملاحقة والاعتقال العنصرية» من الشرطة الإسرائيلية بحق شبان فلسطينيين أطلقوا مبادرة للتوعية حول الوقاية من انتشار فيروس «كورونا» في القدس.